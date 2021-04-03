В Уфе прошла выставка ретро и современной пожарной техники

Селфи со спасателем. Мобильная выставка ретро и современной пожарной техники прошла в Уфе. Для гостей также были организованы квесты, пройдя которые дети и взрослые смогли узнать, как не попасть в беду и как спастись, если избежать пожара всё же не удалось.
Конно-бочечный ход служил пожарным до появления первых спецавтомобилей. В минуту он подавал 20 вёдер воды, или 3 литра в секунду. В то время и форма огнеборцев лишь отдаленно напоминала современную.
Штабной автомобиль на базе «Москвича», пожарный мотоцикл «Урал» с мотопомпой – эта и другая ретротехника уже отработала свой ресурс и теперь служит экспонатами. На выставке можно было увидеть и самые современные пожарные машины, автопарк которых регулярно обновляется.
Средний срок службы пожарной машины – 10 лет. После капитального ремонта их передают в добровольные пожарные отряды. В отдаленных деревнях именно они первыми приходят на помощь.
У многих детей дома есть игрушечная пожарная машина, на выставке они смогли не только увидеть их вживую, но и посидеть в кабине. Среди них и 11-летний Азат Ахияров. В будущем он решил стать огнеборцем. Опасную, но нужную профессию школьник выбрал летом прошлого года.
Ажиотаж вызвала пара бордер-колли. Собаки, приученные искать пропавших людей, четко выполняют команды кинологов. Напарники понимают друг друга с полуслова. Ну, или с одного лая.
А как не потеряться в лесу, объяснили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».
Не только как ориентироваться в лесу, на мастер-классах также учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и действиям во время пожара. Первое правило – не паниковать. Спасатели уже в пути.
На выставке представлена целая династия пожарной техники. Автолестница высотой 18 метров и с ручным приводом – дедушка. Рядом расположился его полностью автоматизированный внук ростом уже 42 метра. Но и это не предел. Высота самой большой автолестницы на службе у уфимских пожарных составляет 60 метров. Этого хватит, чтобы подать воду и спасти людей с 20 этажа.
Месячник пожарной безопасности продолжается. 10 апреля мобильная выставка пройдет на площади перед ДК «Моторостроитель», 17 числа – в Деме перед районной администрацией, 24 апреля – на парковке торгового центра «Мега».