В Уфе прошла выставка ретро и современной пожарной техники

Селфи со спасателем. Мобильная выставка ретро и современной пожарной техники прошла в Уфе. Для гостей также были организованы квесты, пройдя которые дети и взрослые смогли узнать, как не попасть в беду и как спастись, если избежать пожара всё же не удалось.

Конно-бочечный ход служил пожарным до появления первых спецавтомобилей. В минуту он подавал 20 вёдер воды, или 3 литра в секунду. В то время и форма огнеборцев лишь отдаленно напоминала современную.

Это сделано из брезента. Раньше утеплителей не было, это сейчас уже в современной форме есть водонепроницаемые утеплители. Пётр Дементьев, командир отделения пожарной части с. Чесноковка

Штабной автомобиль на базе «Москвича», пожарный мотоцикл «Урал» с мотопомпой – эта и другая ретротехника уже отработала свой ресурс и теперь служит экспонатами. На выставке можно было увидеть и самые современные пожарные машины, автопарк которых регулярно обновляется.

Правительством Республики Башкортостан только за последние два года было закуплено более 150 единиц пожарной техники. Они были переданы в пожарные службы для обеспечения безопасности в населенных пунктах. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Средний срок службы пожарной машины – 10 лет. После капитального ремонта их передают в добровольные пожарные отряды. В отдаленных деревнях именно они первыми приходят на помощь.

Добровольцы живут там, непосредственно в этих населенных пунктах. И, конечно же, первая поданная вода снижает ущерб, повышает вероятность спасения людей при пожарах. Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

У многих детей дома есть игрушечная пожарная машина, на выставке они смогли не только увидеть их вживую, но и посидеть в кабине. Среди них и 11-летний Азат Ахияров. В будущем он решил стать огнеборцем. Опасную, но нужную профессию школьник выбрал летом прошлого года.

Случился пожар, мой брат мимо проходил, ну он там деревенский. И он увидел и начал кричать. Потом мы все начали тушить. Мы таскали воду, а взрослые тушили пожар. Азат Ахияров

Ажиотаж вызвала пара бордер-колли. Собаки, приученные искать пропавших людей, четко выполняют команды кинологов. Напарники понимают друг друга с полуслова. Ну, или с одного лая.

Он радуется, когда я прихожу к пропавшему человеку. Вот, наконец-то ты пришла, и теперь всё будет хорошо. А о том, что он кого-то нашел, я узнаю по лаю. Он будет лаять. Надежда Отвесова, внештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета по ЧС Республики Башкортостан

А как не потеряться в лесу, объяснили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Надевать яркую одежду, брать с собой сотовый телефон заряженный и не ходить далеко в лес. И желательно, чтобы было несколько человек, а не по одному. Антон Пышкин, старший поисковой группы «Лиза Алерт»

Не только как ориентироваться в лесу, на мастер-классах также учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и действиям во время пожара. Первое правило – не паниковать. Спасатели уже в пути.

На выставке представлена целая династия пожарной техники. Автолестница высотой 18 метров и с ручным приводом – дедушка. Рядом расположился его полностью автоматизированный внук ростом уже 42 метра. Но и это не предел. Высота самой большой автолестницы на службе у уфимских пожарных составляет 60 метров. Этого хватит, чтобы подать воду и спасти людей с 20 этажа.