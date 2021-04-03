В Башкирии смена аэрокосмической школы завершилась авиашоу

Космические каникулы. В Туймазинском районе над озером Кандрыкуль состоялось авиашоу. Мероприятие завершило собой очередную смену аэрокосмической школы. В ней обучались около 150 детей со всей республики. Все это время школьники и студенты слушали лекции космонавтов, соревновались и даже выходили на связь с МКС.

Костюм, от которого буквально кровь стынет в жилах. Этот компрессионный комбинезон не даёт организму, что называется, закипеть при разгерметизации кабины на предельных высотах. И сегодня у школьников была возможность, пусть и немного, почувствовать на себе тяготы лётной службы.

Урок по выживанию в воздухе для учеников аэрокосмической школы ведёт самый настоящий летчик-испытатель. На счету Урала Султанова свыше 4 тысяч часов налета на полусотне различных моделей самолётов, а также испытание космического корабля «Буран».

Вопросы задают очень правильные, осмысленные. Со временем они будут познавать больше и лучше, будут конструировать летающие тарелки. Урал Султанов, заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации

Имя прославленного космонавта, уроженца Альшеевского района и носит аэрокосмическая школа. Ее ученики – все те, кто не просто мечтает побольше узнать о космосе, но и полететь к звездам. В рамках десятидневной смены у ребят была уникальная возможность выйти на связь с МКС, чтобы пообщаться с находящимися на орбите космонавтами.

Раньше мы делали это за счет меценатов, а теперь есть гранты главы Башкортостана, благодаря которым такие инициативы поддерживаются. Тимур Мустакимов, директор международной аэрокосмической школы им. У.Султанова

Ну а в завершающий день аэрокосмической смены для учеников устроили настоящее авиашоу. Из аэродрома «Первушино» на Кандрыкуль прилетели самолёты легкой авиации. Пилотажная группа несколько минут кружила в небе над лагерем, выполняя различные элементы в воздухе.