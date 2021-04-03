В Уфе пройдет концерт популярной татарской рок-группы GAUGA

Представление начнется завтра, 4 апреля, в восемь часов вечера в ресторане Music Hall 27. А накануне на одну сцену с артистами из Казани вышла башкирская рок-группа «Бурелар», которая дала свой первый сольный концерт в столице Татарстана.
Лидеры двух коллективов Оскар Юнусов и Ильшат Абудуллин спели дуэтом композицию на башкирском языке. Сотрудничество рок-музыкантов двух регионов длится уже около трех лет. В то время как на эстраде немало полемики между поп-певцами, исполнители независимой башкирской и татарской музыки строят мосты дружбы.
Несмотря на то, что «Гауга» – группа из Татарстана, её истоки, можно сказать, из Башкортостана. Солист коллектива Оскар Юнусов родился и вырос в Бирске. Вначале участники GAUGA исполняли песни на русском, но вскоре решили перейти на родной язык. Группа первой начала исполнять композиции на татарском в стилях блюз-рок и брит-поп.