В Уфе пройдет концерт популярной татарской рок-группы GAUGA

Несмотря на то, что «Гауга» – группа из Татарстана, её истоки, можно сказать, из Башкортостана. Солист коллектива Оскар Юнусов родился и вырос в Бирске. Вначале участники GAUGA исполняли песни на русском, но вскоре решили перейти на родной язык. Группа первой начала исполнять композиции на татарском в стилях блюз-рок и брит-поп.