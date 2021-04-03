«Уфа-молодежная» дома вничью сыграла с волгоградским «Ротором»

Футбольный клуб «Уфа» играет в Москве против «Динамо». Матч проходит в рамках 24-го тура Российской премьер лиги. Тем временем сегодня на домашнем поле «Уфа-молодежная» сыграла вничью с ровесниками из волгоградского «Ротора». Это был 19 тур Молодёжной Лиги.

Счет в матче открыли гости с пенальти. Затем спустя три минуты голом со штрафного ответил Артем Пикарев. Уже в перерыве уфимцы заработали 5 желтых карточек. В итоге во втором тайме «Уфа» осталась в меньшинстве. Но подопечные Альберта Лукманова сумели сохранить результат. 1:1.