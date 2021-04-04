В Уфе в лобовой аварии пострадал 18-летний парень

Накануне, 3 апреля, вечером в Чишминском районе зафиксирована авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, в ДТП есть пострадавшие.

Инцидент произошёл в восьмом часу на трассе М-5. Именно там 39-летняя женщина за рулём «Лады Гранта» влетела в попутный «Тойота Ярис», за рулём которого находилась 43-летняя женщина из Краснодарского края. От сильного удара оба автомобиля упали в кювет.

В аварии пострадал 18-летний пассажир «Лады». Ему потребовалась помощь врачей. Погибших в ДТП нет. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Всего за сутки в авариях пострадали 12 человек.