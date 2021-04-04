Путин поддержал съёмки исторического фильма о Московском ополчении

В Москве планируются съёмки исторического фильма о героях Московского народного ополчения. Предки участников встретились с генеральным директором студии «Военфильм» в Музее Победы.

Вместе с режиссёром Игорем Угольниковым, который будет заниматься съемками ленты, предки участников ополчения обсудили творческие паны на фильм, рассказали о том, что они ждут увидеть в фильме о героях ополчения.

К слову, съёмки киноленты поддержал Президент России Владимир Путин.

В Уфе в это же время снимается исторический фильм о жизни Рами Гарипова «Дневник поэта». Первый съёмочный день прошёл удачно совсем недавно – 29 марта.