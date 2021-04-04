Стало известно, сколько россиян доверяют Владимиру Путину

Оказалось, Путину доверяют 65,2% опрошенных россиян. Только 30,3% опрошенных высказали недоверие Президенту. При этом одобряют деятельность политика 61,2% опрошенных, а выступили категорически против деятельности Владимира Путина – 28,5%.

Специалисты ВЦИОМ сообщают, что опрос проводился с 22 по 28 марта. В исследовании приняли участие около 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет. В каких регионах России проживают респонденты, специалисты центра не уточнили.