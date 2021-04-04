Житель Башкирии в пьяном бреду угнал авто соседа

3 апреля в полицию обратился житель села Урман. Мужчина заявил, что ночью неизвестный похитил его машину.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, авто было найдено в селе Улу-Теляк с пустым баком. После недолгих розысков был установлен угонщик. Им оказался 21-летний сосед хозяина авто.

Оказалось, парень проводил вечер за распитием спиртных напитков. Выйдя на улицу ночью, он заметил машину соседа и решил использовать её в своих целях. Парень забрался в авто, сломал замок зажигания и уехал в соседнюю деревню к друзьям.

Вот только добраться на машине до места назначения он не смог – закончился бензин. Тогда сельчанин просто оставил машину на трассе, а до друзей добрался пешком.

Когда после насыщенной событиями ночи он вернулся домой, его уже ждали сотрудники полиции.