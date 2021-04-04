Жители Башкирии пожаловались на «кладбище» автобусов

Жители Башкирии сообщили о найденном «кладбище» автобусом государственного перевозчика «Башавтотранс». По их словам, на одной из площадок Уфы под снегом стоит большое количество автобусов, которые по какой-то причине на рейс не выводятся.

При этом существующих автобусов не хватает для крупного пассажиропотока Уфы. Жители города возмущены тем, что им приходится толпиться и по часу ждать нужный транспорт, пока целый автопарк стоит неиспользованный.

По словам представителей предприятия, автобусы нуждаются в ремонте. Однако прокуратура Башкирии намерена разобраться в ситуации. Будет проверено неэффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах на приобретение автобусов для ГУП «Башавтотранс».

В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка информации о неиспользовании указанных транспортных средств предприятием в автобусных маршрутах, нарушении трудовых прав водителей. пресс-служба региональной прокуратуры