Жители Башкирии пожаловались на «кладбище» автобусов

Жители Башкирии сообщили о найденном «кладбище» автобусом государственного перевозчика «Башавтотранс». По их словам, на одной из площадок Уфы под снегом стоит большое количество автобусов, которые по какой-то причине на рейс не выводятся.
При этом существующих автобусов не хватает для крупного пассажиропотока Уфы. Жители города возмущены тем, что им приходится толпиться и по часу ждать нужный транспорт, пока целый автопарк стоит неиспользованный.
По словам представителей предприятия, автобусы нуждаются в ремонте. Однако прокуратура Башкирии намерена разобраться в ситуации. Будет проверено неэффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах на приобретение автобусов для ГУП «Башавтотранс».
Фото: ИА Башинформ.