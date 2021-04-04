В Башкирии с выздоровлением выписали 203 ковид-пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России. Так, стали известны актуальные данные по заболевшим и выздоровевшим в Башкирии.
За сутки коронавирус выявили у ещё 105 пациентов. Общее количество зараженных достигло уже 32 778 человек. С выздоровлением за последние сутки выписали 203 пациентов (за всё время – 28 238).
Количество летальных случаев также увеличилось. За сутки скончались 3 ковид-пациента, а за всё время – 374 человека.