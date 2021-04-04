В России количество смертей от коронавируса превысило 100 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 выявили у 8817 человек.

За всё время пандемии коронавирус зарегистрировали у 4 580 894 человек. При этом одновременно болеют 276 439 пациентов.