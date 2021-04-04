Житель Башкирии взломал магазин монтировкой из-за алкоголя

Пресс-служба МВД по РБ рассказала об ограблении магазина в деревне Бачкитау. В полицию пожаловалась продавщица.
Придя на работу утром в магазин, она заметила взломанную дверь и отсутствие некоторых товаров. С прилавков похитили продукты питания, алкоголь, сигареты, а из кассы — деньги. Полицейские определили, что преступник проник в магазин, взломав дверь подсобки.
Выяснилось, что грабитель – 31-летний уроженец города Агидель. Мужчина был задержан. Все съедобные товары он употребил сам, а деньги потратил на личные нужды.