Житель Башкирии взломал магазин монтировкой из-за алкоголя

Пресс-служба МВД по РБ рассказала об ограблении магазина в деревне Бачкитау. В полицию пожаловалась продавщица.

Фото №1 - Житель Башкирии взломал магазин монтировкой из-за алкоголя

Придя на работу утром в магазин, она заметила взломанную дверь и отсутствие некоторых товаров. С прилавков похитили продукты питания, алкоголь, сигареты, а из кассы — деньги. Полицейские определили, что преступник проник в магазин, взломав дверь подсобки.

Выяснилось, что грабитель – 31-летний уроженец города Агидель. Мужчина был задержан. Все съедобные товары он употребил сам, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом ч.2 статьи 158 УК РФ «Кража совершенная с проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения на период расследования уголовного дела.

пресс-служба МВД по РБ 
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