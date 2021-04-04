Житель Башкирии взломал магазин монтировкой из-за алкоголя

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом ч.2 статьи 158 УК РФ «Кража совершенная с проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения на период расследования уголовного дела.

пресс-служба МВД по РБ