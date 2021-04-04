В России люди стали меньше бояться одиночества

В России было проведено занимательное исследование. Эксперты SuperJob выяснили, представители каких профессий меньше всего боятся одиночества.

Оказалось, что среди барменов (91%), программистов (86%), менеджеров по логистике (81%), дизайнеров (80%) и грузчиков (77%) меньше всего тех, кто боится одиночества.

А вот совсем не самодостаточными назвали себя представители таких профессий, как воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (41%).

В общей сложности одиночества боится каждый третий житель России (34%). Хотя стоит отметить, что с годами этот показатель значительно снизился. Так, в 2009 году одиночество пугало 51% опрошенных россиян.

Исследование показало, что отчуждения от социума боятся больше женщины, чем мужчины. Также основная прослойка тех, кто боится одиночества, имеют доход менее 30 тысяч рублей. Свой страх в основном высказали люди в возрасте от 35 до 44 лет. А вот респонденты до 24 лет или с доходами больше 80 тысяч рублей наоборот отказываются от лишнего или чрезмерного общения с людьми.