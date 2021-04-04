В Башкирии в аварии с грузовиком пострадали двое мужчин

Накануне, 3 апреля, в Татышлинском районе произошла серьёзная авария. По сообщениям пресс-службы ГИБДД РБ, инцидент зафиксирован на автодороге Бураево-Старобалтачево-Куеда.

29-летний местный житель на ВАЗ-2110 въехал в припаркованный грузовик. За рулём большегруза находился 50-летний житель Дагестана.

Помощь врачей понадобилась водителю легковушки и его 31-летнему пассажиру — их госпитализировали с различными травмами. Предположительно, виновник ДТП находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.