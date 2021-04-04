Башкирия получила контрольный пакет акций БСК

Неожиданное продолжение на неделе получила история с БСК. Республике вернули ранее имеющуюся часть акций предприятия, а также передали еще дополнительный пакет в доверительное управление. Таким образом предприятие перешло под контроль республики и стало самым крупным, которым управляет правительство региона.

Первым результатом стало заявление Радия Хабирова удвоить сумму инвестиций до 5,5 млрд, которые направят на модернизацию. Это позволит в том числе превращать нынешние отходы в востребованное сырье для других сфер.

Жест доброй воли, кредит доверия и восстановление исторической справедливости. Решение президента во многом стало беспрецедентным, но, как сам Владимир Путин намекнул, вполне ожидаемым для руководства региона.

Это большая ответственность, потому что «Башкирская содовая компания» имеет не только республиканское значение. Это крупнейшее предприятие подобного рода в Российской Федерации, от продукции которого зависят целые отрасли экономики страны. Сейчас наша главная задача – развитие предприятия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под развитием эксперты в первую очередь понимают его модернизацию. Сейчас предприятие на плаву и весьма прибыльно. В 2020 по объему производства пищевой соды был установлен рекорд, который в этом году намерены побить. Однако в погоне за прибылью прежние собственники БСК совсем не думали о внедрении современных технологий.

Что греха таить, завод "свистит по швам". В республике есть прекрасный федеральный исследовательский центр. Кто-нибудь вообще обращался к ученым, чтобы как-то вопросы с совершенствованием технологий и с дистиллированной водой решить? Ни одного обращения не было со стороны БСК. Василий Мартыненко, председатель общественного совета при Минэкологии и природопользования Республики Башкортостан, руководитель Института биологии РАН

Отсюда и конфликт с шиханами, которые владельцы хотели безжалостно пустить на порошок. При этом львиная часть прибыли все равно уходила бы на дивиденды, т.е. доход акционеров.

Только объем ежегодной выручки превышает более 60 млрд рублей. Объем налоговых отчислений превышает 11 млрд рублей. Получив управление этой компанией, республика сможет увеличить долю инвестиций, направляемых из прибыли. Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института развития и образования Республики Башкортостан

Уже на встрече с работниками БСК глава республики заявил о намерении удвоить инвестиции в развитие предприятия. На модернизацию направят 5,5 млрд рублей. Деньги пойдут не только на замену устаревшего оборудования, но и решение экологических вопросов, в том числе связанных и с так называемыми белыми морями.

Решает вопрос о производстве гранулированного хлористого кальция. Сейчас решается вопрос о поэтапной реализации данного комплекса с достижением мощностей 100 тысяч тонн, на втором – более 300. Это позволит значительно сократить сброс и организовать производство необходимого для страны продукта, который пойдет и в строительную, и в нефтедобычу. Для обработки дорог довольно востребованный продукт. Раиль Фаткуллин, директор по технологии и развитию АО «Башкирская содовая компания»

Почти все современные марки стиральных порошков в составе используют сырье, закупленное на БСК, а потому на предприятии возродят производство собственных моющих средства. Руководитель региона также предложил продумать возможность открытия рядом с БСК индустриальных и технопарков, где средние и малые предприятия могли бы создавать продукты высокого передела, работая на местном сырье.

Это одно из тех предприятий, которое влечет за собой использование тех сотен предприятий, которые могут быть его субподрядчиками. Это наши рабочие места, мы знаем, что у нас огромный промышленный потенциал. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан