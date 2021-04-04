Башкирия получила контрольный пакет акций БСК

Неожиданное продолжение на неделе получила история с БСК. Республике вернули ранее имеющуюся часть акций предприятия, а также передали еще дополнительный пакет в доверительное управление. Таким образом предприятие перешло под контроль республики и стало самым крупным, которым управляет правительство региона.
Первым результатом стало заявление Радия Хабирова удвоить сумму инвестиций до 5,5 млрд, которые направят на модернизацию. Это позволит в том числе превращать нынешние отходы в востребованное сырье для других сфер.
Жест доброй воли, кредит доверия и восстановление исторической справедливости. Решение президента во многом стало беспрецедентным, но, как сам Владимир Путин намекнул, вполне ожидаемым для руководства региона.
Под развитием эксперты в первую очередь понимают его модернизацию. Сейчас предприятие на плаву и весьма прибыльно. В 2020 по объему производства пищевой соды был установлен рекорд, который в этом году намерены побить. Однако в погоне за прибылью прежние собственники БСК совсем не думали о внедрении современных технологий.
Отсюда и конфликт с шиханами, которые владельцы хотели безжалостно пустить на порошок. При этом львиная часть прибыли все равно уходила бы на дивиденды, т.е. доход акционеров.
Уже на встрече с работниками БСК глава республики заявил о намерении удвоить инвестиции в развитие предприятия. На модернизацию направят 5,5 млрд рублей. Деньги пойдут не только на замену устаревшего оборудования, но и решение экологических вопросов, в том числе связанных и с так называемыми белыми морями.
Почти все современные марки стиральных порошков в составе используют сырье, закупленное на БСК, а потому на предприятии возродят производство собственных моющих средства. Руководитель региона также предложил продумать возможность открытия рядом с БСК индустриальных и технопарков, где средние и малые предприятия могли бы создавать продукты высокого передела, работая на местном сырье.
Во многом акценты должны сместиться на людей. В числе ключевых задач и повышение заработной платы, а также строительство льготного жилья для сотрудников. Эксперты в один голос говорят о главном плюсе возврата предприятия под крыло государства: те миллиардные средства, которые прежде уходили на кипрские счета владельцев, теперь будут оставаться в республике.