Владимир Путин проверит выполнение послания Федеральному собранию 2020 года

На этой неделе должно состоятся совещание Владимира Путина с членами правительств и главами регионов. Президент России намерен узнать, как выполняются поручения, которые он дал в рамках послания Федеральному собранию в 2020 году.
Так, в речи главы государства звучали следующие моменты: продление программы соцвыплат, налаживание процедуры выдачи жизненно важных медикаментов, а также увеличение бюджетных мест в учебных заведениях страны и так далее.
Telegram-канал «Пул №3» уточняет, что совещание с федеральными чиновниками Путин проведет 7 апреля.
Добавим, что дата нового послания президента парламенту пока не определена. Однако источники утверждают, что Путин проведет мероприятие 22 апреля.
Напомним, что после послания Владимира Путина глава Башкирии Радий Хабиров поручил единороссам республики довести до каждого жителя региона его положения. Руководитель региона попросил обратить особое внимание на социальный блок.