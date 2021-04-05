Жительницы России назвали Путина самым привлекательным мужчиной страны

Президент России Владимир Путин получил почетное звание самого привлекательного мужчины страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
За главу государства отдали свой голос 17% опрошенных россиянок. Путин также является самым привлекательным и по мнению мужчин. Так считают 18% россиян. Добавим, что президент удерживает свою лидерскую позицию уже второй год.
Следом расположился актёр Дмитрий Нагиев, предпочтение которому отдало 3% россиянок, немного уступили ему коллеги — Данила Козловский и Константин Хабенский (по 2% голосов от девушек). Популярность Нагиева и Хабенского немного подросла за год, а вот Козловского — несколько снизилась. Мужчины же других медиаперсон практически не называли, все набрали лишь по 1%.