Жительницы России назвали Путина самым привлекательным мужчиной страны

Следом расположился актёр Дмитрий Нагиев, предпочтение которому отдало 3% россиянок, немного уступили ему коллеги — Данила Козловский и Константин Хабенский (по 2% голосов от девушек). Популярность Нагиева и Хабенского немного подросла за год, а вот Козловского — несколько снизилась. Мужчины же других медиаперсон практически не называли, все набрали лишь по 1%.