В Уфе продолжают искать без вести пропавшего 39-летнего Марселя Загитова

В столице Башкирии продолжаются поиски без вести пропавшего 39-летнего Марселя Загитова. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 9 марта. В день пропажи он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы: карие глаза, темноволосый, плотное телосложение, рост 170 см. Информация по одежде отсутствует.
В поисках пропавшего без вести уфимца активно участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.
Фото: Соцсети.