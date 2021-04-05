На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки: пострадали четверо взрослых и ребенок

В результате аварии водителя автомобиля Nissan X-Trail, его 40-летнюю супругу и 13-летнего сына доставили в больницу с различными травмами. Также в ДТП пострадали 26 и 32-летние пассажиры автомашины Ford Focus. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.