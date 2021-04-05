На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки: пострадали четверо взрослых и ребенок

Вчера вечером, 4 апреля, в Салаватском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Ford Focus и Nissan X-Trail. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 1613 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. За рулем "Форда" находился 26-летний житель Челябинской области, а "Ниссаном" управлял 43-летний житель Уфимского района.
В результате аварии водителя автомобиля Nissan X-Trail, его 40-летнюю супругу и 13-летнего сына доставили в больницу с различными травмами. Также в ДТП пострадали 26 и 32-летние пассажиры автомашины Ford Focus. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Башкирии.