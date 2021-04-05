В Башкирии медики скорой помощи получат повышенные доплаты за ночные смены

300 медикам скорой помощи республики пересмотрели размер доплат. Об этом сообщили в республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России.

Это коснулось 14 районных больниц, где уровень доплат за ночные дежурства не соответствовал отраслевому соглашению между Минздравом Башкортостана и Республиканским профсоюзом работников здравоохранения. Новые гарантии будут действовать в ближайшие три года. До вмешательства общественников доплата составляла 20% от оклада, теперь – 50%, как это предусмотрено договором. Прибавка делается за каждое дежурство. Ситуацию профсоюз будет держать на контроле. Медики имеют право на льготы.

Наш профсоюз, наши юристы проанализировали действие коллективных договоров, во всех организациях Башкортостана. Выяснилось, что в 14 организациях доплаты за ночную работу ниже договоренностей, которые зафиксированы в отраслевом соглашении.

Рауль Халфин, председатель Профсоюза работников здравоохранения Республики Башкортостан
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