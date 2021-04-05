В Башкирии медики скорой помощи получат повышенные доплаты за ночные смены

Это коснулось 14 районных больниц, где уровень доплат за ночные дежурства не соответствовал отраслевому соглашению между Минздравом Башкортостана и Республиканским профсоюзом работников здравоохранения. Новые гарантии будут действовать в ближайшие три года. До вмешательства общественников доплата составляла 20% от оклада, теперь – 50%, как это предусмотрено договором. Прибавка делается за каждое дежурство. Ситуацию профсоюз будет держать на контроле. Медики имеют право на льготы.