В Уфе открылась выставка живописи «Лики России»

Порядка сорока картин, написанных 27 художниками, раскрывают особенности различных народов. Экспозиция представляет собой часть коллекции известного государственного деятеля Владимира Зорина, члена Президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям.

Начало формирования собрания картин относится к 80-м годам XX века, тогда же наметились и основные принципы комплектования – это память о друзьях и местах, где Зорины жили и работали. Выставка продлится до 25 апреля в художественном музее имени Нестерова.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка живописи «Лики России»

У каждого есть свое творческое восприятие, через элементы творческого восприятие мы видим общественную жизнь, мы ее по другому позиционируем. И вот только через культурный вариант, я думаю, произойдет серьезные изменения в нашей общественной и социальной жизни.

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений

Когда видишь эти картины, они рассказывают о том, что мы едины, вместе. И когда нам говорят, а какая у нас общая ценность, это наша Родина, наши пейзажи, места, где мы выросли.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан
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