В Уфе открылась выставка живописи «Лики России»

Когда видишь эти картины, они рассказывают о том, что мы едины, вместе. И когда нам говорят, а какая у нас общая ценность, это наша Родина, наши пейзажи, места, где мы выросли.

Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан