В Уфе открылась выставка живописи «Лики России»

Порядка сорока картин, написанных 27 художниками, раскрывают особенности различных народов. Экспозиция представляет собой часть коллекции известного государственного деятеля Владимира Зорина, члена Президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям.
Начало формирования собрания картин относится к 80-м годам XX века, тогда же наметились и основные принципы комплектования – это память о друзьях и местах, где Зорины жили и работали. Выставка продлится до 25 апреля в художественном музее имени Нестерова.