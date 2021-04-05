В районе Башкирии прошли лыжные соревнования памяти Хасаина Ильясова

В Хайбуллинском районе прошли лыжные соревнования в память о погибшем учителе физкультуры Хусаине Ильясове. Спортивная эстафета прошла в селе Новый Зирган.

Перед гонкой участники и болельщики почти память своего земляка. На мероприятии присутствовали его друзья и коллеги, а также вдова. Хусаин Ильясов и сам был спортсменом, активно приобщал к лыжам своих учеников, многие из которых в последствии становились призерами различных соревнований. Они-то и решили посвятить этот турнир своему ушедшему наставнику.

Фото №1 - В районе Башкирии прошли лыжные соревнования памяти Хасаина Ильясова

Я как раз на лыжи встал, когда нас учил Хусаин Ильсов. Я был в первом классе, он помог мне, я начал бегать на соревнованиях.

Рамиль Худайбердин, ученик школы с.Новый Зирган

Это был сильный физрук, он учил мою маму. У него было много медалистов, своих учеников он учил хорошо.

Вадим Нурбулатов, ученик школы с.Новый Зирган
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