В районе Башкирии прошли лыжные соревнования памяти Хасаина Ильясова

Перед гонкой участники и болельщики почти память своего земляка. На мероприятии присутствовали его друзья и коллеги, а также вдова. Хусаин Ильясов и сам был спортсменом, активно приобщал к лыжам своих учеников, многие из которых в последствии становились призерами различных соревнований. Они-то и решили посвятить этот турнир своему ушедшему наставнику.