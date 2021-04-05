Хотел заработать: мошенница выманила у жителя Башкирии крупную сумму денег

31-летний житель Белорецкого района Башкирии стал жертвой аферистки. Обманным путем она похитила у него 10 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

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Мужчина рассказал, что ему позвонила девушка и предложила попробовать заработать деньги на бирже. Она пообещала, что среднемесячный доход составит около 100 тысяч рублей, а денежные средства будут лежать на безопасном счету.

Мужчина раздумывал недолго и, перейдя по ссылке, которую ему предоставила незнакомка, отправил на счет более 10 тысяч рублей. После всех проделанных действий у него появились подозрения, что он попался на удочку мошенников и он обратился с заявлением в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас они разыскивают преступницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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