Хотел заработать: мошенница выманила у жителя Башкирии крупную сумму денег

Мужчина раздумывал недолго и, перейдя по ссылке, которую ему предоставила незнакомка, отправил на счет более 10 тысяч рублей. После всех проделанных действий у него появились подозрения, что он попался на удочку мошенников и он обратился с заявлением в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии