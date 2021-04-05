В нацпарке «Башкирия» первый медведь вышел из зимней спячки

Медведи в этом году выходят из зимней спячки с запозданием. Следы косолапого обнаружили в национальном парке «Башкирия». Как предположили сотрудники, зверь, скорее всего, крупный, и это самец.

Начало апреля считается поздним временем для первого появления медведей из берлог. Объясняется это затяжной и снежной зимой. Первые две недели после пробуждения косолапые не активны, они питаются корешками, трухой пней и почками на деревьях. Если похолодает, то они вернутся в берлогу.