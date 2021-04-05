В Башкирии четыре пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии продолжает расти число заболевших covid-19. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, 32 881 пациент за все время заразился коронавирусом. Из них 103 человека получили положительный результат тестов на covid в течение суток.

По словам главы ведомства, в республике наблюдается снижение темпов роста заболевания. Вместе с тем растет число выздоровевших. Только за минувшие сутки 121 человек был вписан из больниц, за все время болезнь побороли 86,2% инфицированных.