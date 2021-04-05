Радий Хабиров сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди чиновников

Коллеги, я что хочу обратить внимание. Я регулярно получаю информацию по категориям заболевших. У нас серьезная динамика среди работников муниципальных и госучреждений. Много болеют. Я прощу усилить санитарные формы. Если нужна помощь, проведите вакцинацию, мы добавим. На нас ответственность. Мы должны быть в строю.

Радий Хабиров