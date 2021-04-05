Радий Хабиров сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди чиновников

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как растет заболеваемость коронавирусом среди чиновников и рядовых сотрудников муниципальных и государственных учреждений. 

Фото №1 - Радий Хабиров сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди чиновников

Руководитель башкирского Минздрава Максим Забелин традиционно открыл заседание с новыми данными по заболеваемости инфекцией. Также Забелин рассказал о закрытии Демской больницы в Уфе, которая первой приняла на себя удар в самом начале пандемии. 

Глава Башкирии поблагодарил демских врачей за героизм, но подметил, что инфекция не отступает. Более того, по данным Хабирова, все больше заболевших появляется среди рядовых чиновников. 

Коллеги, я что хочу обратить внимание. Я регулярно получаю информацию по категориям заболевших. У нас серьезная динамика среди работников муниципальных и госучреждений. Много болеют. Я прощу усилить санитарные формы. Если нужна помощь, проведите вакцинацию, мы добавим. На нас ответственность. Мы должны быть в строю.

Радий Хабиров 
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии