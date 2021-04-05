Радий Хабиров сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди чиновников

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как растет заболеваемость коронавирусом среди чиновников и рядовых сотрудников муниципальных и государственных учреждений.
Руководитель башкирского Минздрава Максим Забелин традиционно открыл заседание с новыми данными по заболеваемости инфекцией. Также Забелин рассказал о закрытии Демской больницы в Уфе, которая первой приняла на себя удар в самом начале пандемии.
Глава Башкирии поблагодарил демских врачей за героизм, но подметил, что инфекция не отступает. Более того, по данным Хабирова, все больше заболевших появляется среди рядовых чиновников.