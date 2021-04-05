«Это не подарок»: Радий Хабиров о передаче акций БСК

Напомним, Путин распорядился передать 38,3% акций БСК Республике Башкортостан. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция была передана в доверительное управление структурам, которые находится полным контролем Правительства республики. Это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией.