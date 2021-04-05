«Это не подарок»: Радий Хабиров о передаче акций БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал передачу контрольного пакета акции БСК республике. Ранее такое решение принял президент России Владимир Путин.
По словам руководителя региона, многие неправильно восприняли эту новость, думая, что глава государства сделала подарок Башкирии. Однако это не так, считает Хабиров.
Также глава региона сообщил, что представители правительства Башкирии в Москве рассматривают параметр соглашения по управлению БСК.
Напомним, Путин распорядился передать 38,3% акций БСК Республике Башкортостан. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция была передана в доверительное управление структурам, которые находится полным контролем Правительства республики. Это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией.