В Уфе экс-полицейский занимался распространением наркотиков

Пятерых жителей Башкирии обвинили в распространении запрещенных веществ. Мужчины от 22 до 37 лет предстанут перед судом.

Следствие выяснило, что в 2019-2020 годах парни вступили в организованную группировку. Банда распространяла наркотики по городу с использованием возможностей интернета.

Были найдены неоспоримые доказательства: синтетические наркотики двух видов в крупных размерах, пакетики, электронные весы, а также большое количество магнитных ключей для подъездных дверей. Именно на лестничных пролётах обвиняемые прятали «закладки».

Почти все пятеро находятся под стражей, однако некоторые свою вину не признают. К слову, среди обвиняемых бывший сотрудник полиции. Свой пост он занимал до 2007 года.