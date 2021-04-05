В Уфе определили лучших знатоков избирательного права среди незрячих

Конкурс проводится с 2011 года среди тех, кто имеет проблемы со зрением. Это особая категория электората, которая в силу объективных причин предпочитает оградиться от суматохи и неисчерпаемого потока информации. Впрочем, они также ходят на выборы, только на специальные участки. И вот на базе одно из них – в республиканском доме народного творчества – прошло мероприятие.