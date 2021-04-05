В Уфе определили лучших знатоков избирательного права среди незрячих

В Уфе определяли лучших знатоков избирательного права среди инвалидов по зрению. Это совместный проект Центризбиркома и башкирской библиотеки для слепых.

Конкурс проводится с 2011 года среди тех, кто имеет проблемы со зрением. Это особая категория электората, которая в силу объективных причин предпочитает оградиться от суматохи и неисчерпаемого потока информации. Впрочем, они также ходят на выборы, только на специальные участки. И вот на базе одно из них – в республиканском доме народного творчества – прошло мероприятие.

Весной традиционно мы проводим такой конкурс для людей старше 18 лет, осенью проходит конкурс для школьников.

Марат Гадилов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Когда готовишься к конкурсу, читаешь законы, узнаешь что-то новое.

Надежда Долматова, участница конкурса
Пенальти
Уфимская волна