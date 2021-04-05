Дворник Юра из Уфы появился в программе Максима Галкина

Дворник Юра из Уфы, который в одночасье стал популярен в интернете, принял участие в программе Максима Галкина «Сегодня вечером». Выпуск был посвящен обычным людям, которые внезапно стали известными.
Съёмки программы прошли ещё в феврале. Перед тем, как пригласить Юру в студию, Максим Галкин продемонстрировал фотографию дворника вместе с фото таких актёров, как Мэттью Макконахи, Кристиана Бейла и Мадса Миккельсона.
Харизма Юры удивила зал. Многие не поверили в то, что он обычный дворник, и даже после нахлынувшей известности продолжает работать на прежнем месте.
Оказалось, для Юры поездка в Москву – первое серьёзное путешествие на самолёте. Он отметил, что после фотосессии у Романа Филиппова его жизнь изменилась только к лучшему, коллеги и просто знакомые стали больше его уважать, а внимание в интернете очень льстит мужчине.