Дворник Юра из Уфы появился в программе Максима Галкина

Дворник Юра из Уфы, который в одночасье стал популярен в интернете, принял участие в программе Максима Галкина «Сегодня вечером». Выпуск был посвящен обычным людям, которые внезапно стали известными.

Съёмки программы прошли ещё в феврале. Перед тем, как пригласить Юру в студию, Максим Галкин продемонстрировал фотографию дворника вместе с фото таких актёров, как Мэттью Макконахи, Кристиана Бейла и Мадса Миккельсона.

Харизма Юры удивила зал. Многие не поверили в то, что он обычный дворник, и даже после нахлынувшей известности продолжает работать на прежнем месте.