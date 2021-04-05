Радий Хабиров прокомментировал вкус школьной еды в Башкирии

В Башкирии родители и школьники выбрали блюда, которые они хотят видеть в меню столовой. Сейчас документ находится на стадии утверждения.
Это было сделано для того, чтобы улучшить качество питания в школах. Ранее многие ученики и их родители были недовольны блюдами, которые предлагают школьные столовые. Дети жаловались на то, что есть школьную еду не хочется.
Отмечается, что за последние месяцы существенно уменьшилось количество обращений по качеству питания. Самая распространённая жалоба - это холодная, несвежая и невкусная еда.
Доклад Прочаковской прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, важно продолжать работу в данной сфере и улучшать качество питания.
Ранее мы отвечали на самые распространённые вопросы, которые возникают у родителей по поводу школьного питания. Ответы на них можно найти здесь.