Радий Хабиров прокомментировал вкус школьной еды в Башкирии

В Башкирии родители и школьники выбрали блюда, которые они хотят видеть в меню столовой. Сейчас документ находится на стадии утверждения.

Это было сделано для того, чтобы улучшить качество питания в школах. Ранее многие ученики и их родители были недовольны блюдами, которые предлагают школьные столовые. Дети жаловались на то, что есть школьную еду не хочется.

Отмечается, что за последние месяцы существенно уменьшилось количество обращений по качеству питания. Самая распространённая жалоба - это холодная, несвежая и невкусная еда.

Так, 29 обращений связано с меню, 21 - невкусная еда, 15 - холодная еда, 12 - маленькие порции. Всего за первый квартал 2021 было получено 352 сообщения, что в два раза меньше, чем было в 2019. Елена Прочаковская, начальник управления главы РБ по соцкоммуникациям

Доклад Прочаковской прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, важно продолжать работу в данной сфере и улучшать качество питания.

Школьное питание - это все-таки не домашнее питание. Там нет жареного. Нужно проводить профилактическую работу, что важно питаться правильно. Радий Хабиров, глава Башкирии