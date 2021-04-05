В Башкирии прошли первые весенние субботники

В республике начались субботники. Так, в Уфе провели уборку территории детского сада №69. Дошкольное учреждение должно открыться в ближайшее время – до конца весны.
Здание сдано в эксплуатацию, сейчас проводится процедура лицензирования. Но родители уже побывали в детсаду и вместе подготовили территорию к открытию.
Также в Башкортостане прошла акция «Чистая пятница». На помощь сотрудникам ЖЭУ вышли волонтеры и простые жители. Они ворошили снег, чтобы он быстрее таял, очищали наледи с дорожек и убирали мусор. К примеру, по улице Авроры в Уфе сотрудники Центра общественной безопасности и добровольцы помогали коммунальщикам раскидывать сугробы вдоль пешеходной дорожки.