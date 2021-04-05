В Башкирии прошли первые весенние субботники

В республике начались субботники. Так, в Уфе провели уборку территории детского сада №69. Дошкольное учреждение должно открыться в ближайшее время – до конца весны.

Здание сдано в эксплуатацию, сейчас проводится процедура лицензирования. Но родители уже побывали в детсаду и вместе подготовили территорию к открытию.