Власти Башкирии рассказали о самых комфортных городах республики

Власти Башкирии рассказали о городах с самой благоприятной средой. Список городов опубликовали сегодня, 5 апреля, на оперативном совещании в правительстве.

И.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова предоставила индекс городской среды. Некоторые города, однако, не просто не вошли в список, но и оказались неблагополучными для жизни.

Исследования показали, что самым комфортным городом для жизни является Туймазы, на втором месте оказалась Агидель, следом – Дюртюли, Сибай, Стерлитамак.