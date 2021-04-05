Власти Башкирии рассказали о самых комфортных городах республики

Власти Башкирии рассказали о городах с самой благоприятной средой. Список городов опубликовали сегодня, 5 апреля, на оперативном совещании в правительстве.
И.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова предоставила индекс городской среды. Некоторые города, однако, не просто не вошли в список, но и оказались неблагополучными для жизни.
Исследования показали, что самым комфортным городом для жизни является Туймазы, на втором месте оказалась Агидель, следом – Дюртюли, Сибай, Стерлитамак.
А самыми неблагоприятными для жизни стали города Давлеканово, Бирск, Благовещенск, Белорецк и Учалы.