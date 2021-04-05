Шутки о защите работающих, занятости и зарплате. В Уфе прошел КВН среди трудящейся молодежи. Два десятка команд, представляющих разные предприятия республики, вышли на сцену Конгресс-холла «Торатау».
Также приехали гости из Татарстана, Челябинской области и Пермского края. Организаторами игры КВН выступила Федерация профсоюзов республики и Министерство молодежной политики и спорта региона. Одна из задач фестиваля – пропаганда соблюдения трудового законодательства и легализации трудовых отношений в молодежной сфере.