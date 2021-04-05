В Уфе прошел КВН среди трудящейся молодежи

Подобные КВНы мы проводим, чтобы молодежь ознакомилась с трудовым законодательством, научилась творческому мышлению, научилась держать себя на публике и непосредственно задаем такие темы. Если в прошлом году этой темой был коллективный договор, то в позапрошлом – охрана труда. В этом году – защита, занятость и заработная плата.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан