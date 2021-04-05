В Уфе прошел КВН среди трудящейся молодежи

Шутки о защите работающих, занятости и зарплате. В Уфе прошел КВН среди трудящейся молодежи. Два десятка команд, представляющих разные предприятия республики, вышли на сцену Конгресс-холла «Торатау».

Также приехали гости из Татарстана, Челябинской области и Пермского края. Организаторами игры КВН выступила Федерация профсоюзов республики и Министерство молодежной политики и спорта региона. Одна из задач фестиваля – пропаганда соблюдения трудового законодательства и легализации трудовых отношений в молодежной сфере.

Подобные КВНы мы проводим, чтобы молодежь ознакомилась с трудовым законодательством, научилась творческому мышлению, научилась держать себя на публике и непосредственно задаем такие темы. Если в прошлом году этой темой был коллективный договор, то в позапрошлом – охрана труда. В этом году – защита, занятость и заработная плата.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан
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