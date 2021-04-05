В Башкирии более 30 тысяч человек находятся под угрозой подтопления

В Башкирии более 230 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. Об этом сегодня, 5 апреля, на оперативном совещании в правительстве рассказал глава МЧС по РБ Марат Латыпов.

По словам чиновника, специалисты смоделировали в Уфе подъём реки Белой до 750 см. Предварительно, в зоне подтопления находятся посёлок Миловка, микрорайоны Дёма, Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна, а также СНТ Кордон.