В Башкирии более 30 тысяч человек находятся под угрозой подтопления

В Башкирии более 230 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. Об этом сегодня, 5 апреля, на оперативном совещании в правительстве рассказал глава МЧС по РБ Марат Латыпов.
По словам чиновника, специалисты смоделировали в Уфе подъём реки Белой до 750 см. Предварительно, в зоне подтопления находятся посёлок Миловка, микрорайоны Дёма, Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна, а также СНТ Кордон.
Также ожидается подтопление территорий 41 муниципалитетов в Башкирии. В частности, в зоне паводка могут оказаться 230 населенных пунктов – это 11 тысяч жилых домов и 30 тысяч человек.