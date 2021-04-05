В Башкирии вновь выросли цены на свежие овощи

Самым подорожавшим продуктом в Башкирии вновь стала морковь (8%). Теперь килограмм этого овоща в среднем можно приобрести за 42,2 рубля. На втором месте оказался картофель (4,2%), а на третьем – белокочанная капуста (3%). Также значительно подорожали репчатый лук, пшеничная мука (2,1%) и сливочное масло (2%). Килограмм масла обойдётся жителям Башкирии в 615,8 рублей.