В Башкирии вновь выросли цены на свежие овощи

Специалисты Башстата поделились результатами еженедельного мониторинга цен на продукты первой необходимости. Исследование проводилось с 22 по 29 марта.
Самым подорожавшим продуктом в Башкирии вновь стала морковь (8%). Теперь килограмм этого овоща в среднем можно приобрести за 42,2 рубля. На втором месте оказался картофель (4,2%), а на третьем – белокочанная капуста (3%). Также значительно подорожали репчатый лук, пшеничная мука (2,1%) и сливочное масло (2%). Килограмм масла обойдётся жителям Башкирии в 615,8 рублей.
Некоторые товары стали дешевле. Например, сильно подешевели свежие огурцы (7,1%), копченая, варено-копченая колбаса (3,5%) и помидоры (3,2%). На 2,5% подешевели сосиски и сардельки. Также стал дешевле чёрный чай (2,1%).