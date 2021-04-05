В Башкирии поймали лже-электриков, которые обманывали пенсионеров

Полиция Абзелиловского района нашла мошенников, которые обманывали местных жителей. Они представлялись электриками и вымогали деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, после нескольких заявлений о вымогательстве полиция начала поиски мошенников. Одной из потерпевших удалось сфотографировать автомобиль, на котором передвигались электрики.

Мужчина и женщина в одежде со светоотражающими элементами приходили в дома местных жителей под видом электриков, проводили некий осмотр оборудования, а потом просили заплатить за устранение выявленных неполадок. Конечно, никакой фактической работы мошенники не производили.

Полицейские вышли на след преступников, которыми оказались 27-летний ранее судимый парень и 48-летняя женщина.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Даны признательные показания. пресс-служба МВД по РБ