В Уфе таксист поймал грабителей-рецидивистов

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина приехал на вызов и заметил, что в соседнем магазине выбиты все окна. Только он хотел сообщить об увиденном в полицию, как ему пришёл новый заказ в паре метров от торговой точки. На заднее сидение к таксисту сели двое мужчин с большими сумками. Сопоставив в голове увиденное и подозрительных клиентов, мужчина отправился в дорогу.