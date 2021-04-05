В Уфе таксист поймал грабителей-рецидивистов

Необычный вызов получил уфимский таксист. 34-летнему мужчине удалось поймать грабителей-рецидивистов.

Фото №1 - В Уфе таксист поймал грабителей-рецидивистов

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина приехал на вызов и заметил, что в соседнем магазине выбиты все окна. Только он хотел сообщить об увиденном в полицию, как ему пришёл новый заказ в паре метров от торговой точки. На заднее сидение к таксисту сели двое мужчин с большими сумками. Сопоставив в голове увиденное и подозрительных клиентов, мужчина отправился в дорогу.

Но таксист не собирался отвозить клиентов по назначенному адресу, а высматривал полицейских. Вскоре они действительно наткнулись на машину дорожно-патрульной службы. Таксист остановился, вышел из авто и запер все двери.

Мужчина сообщил о необычных клиентах сотрудникам полиции, и они были задержаны. В сумках грабителей оказалось дорогое женское бельё, которое мужчины вынесли из магазина. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Грабителями оказались ранее судимые 26-летний житель Иглинского района и 32-летний уфимец. Украденный товар мужчины хотели продавать случайным прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенные сумки изъяты.

пресс-служба МВД по РБ 

Видео: МВД по РБ. 

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