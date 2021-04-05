В Уфе таксист поймал грабителей-рецидивистов

Необычный вызов получил уфимский таксист. 34-летнему мужчине удалось поймать грабителей-рецидивистов.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина приехал на вызов и заметил, что в соседнем магазине выбиты все окна. Только он хотел сообщить об увиденном в полицию, как ему пришёл новый заказ в паре метров от торговой точки. На заднее сидение к таксисту сели двое мужчин с большими сумками. Сопоставив в голове увиденное и подозрительных клиентов, мужчина отправился в дорогу.
Но таксист не собирался отвозить клиентов по назначенному адресу, а высматривал полицейских. Вскоре они действительно наткнулись на машину дорожно-патрульной службы. Таксист остановился, вышел из авто и запер все двери.
Мужчина сообщил о необычных клиентах сотрудникам полиции, и они были задержаны. В сумках грабителей оказалось дорогое женское бельё, которое мужчины вынесли из магазина. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.
Грабителями оказались ранее судимые 26-летний житель Иглинского района и 32-летний уфимец. Украденный товар мужчины хотели продавать случайным прохожим.
Видео: МВД по РБ.