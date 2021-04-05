В Башкирии поймали парня, который 10 раз садился за руль пьяным

21-летний уроженец Республики Татарстан 10 раз был пойман за вождением в нетрезвом виде. Прокуратура Буздякского района утвердила обвинительное заключение.

Парня 10 раз привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Но это совсем не побудило водителя исправиться. В августе прошлого года он вновь был пойман пьяным за рулём.

Его задержали на трассе Буздяк-Чекмагуш. При этом парень попытался подкупить инспектора за 2500 рублей.