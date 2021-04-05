В Уфе пропала 16-летняя девочка-подросток

В Уфе начались поиски 16-летней Елены Новокшоновой. Об этом сообщают волонтеры "Лизы Алерт".
По данным поисковиков, подросток ушла из дома сегодня, 5 апреля, утром и с тех пор не выходила связь с родными и домой не пришла. Обеспокоенные таким поведением близкие сразу же обратились за помощью к полицейским и волонтерам.
В день исчезновения на Лене была светлая бежевая куртка, а также черные брюки. Была обута в черные ботинки.
Приметы Елены:
Рост 156 см, среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч, светлые глаза.
Если вы знаете местонахождение Лены, то просим позвонить по номерам 8-937-365-23-46 или 02.