В Уфе пропала 16-летняя девочка-подросток

В Уфе начались поиски 16-летней Елены Новокшоновой. Об этом сообщают волонтеры "Лизы Алерт".

По данным поисковиков, подросток ушла из дома сегодня, 5 апреля, утром и с тех пор не выходила связь с родными и домой не пришла. Обеспокоенные таким поведением близкие сразу же обратились за помощью к полицейским и волонтерам.

В день исчезновения на Лене была светлая бежевая куртка, а также черные брюки. Была обута в черные ботинки.

Приметы Елены:

Рост 156 см, среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч, светлые глаза.