В Башкирии администрация колледжа похитила у детей-сирот 5 млн рублей

Директора и сотрудников бухгалтерии Башкирского аграрно-технологического колледжа обвинили в хищении денежных средств у детей-сирот. В общей сложности администрация учебного заведения похитила более 5 млн рублей.

В 2020 года директор и бухгалтерия разработали план, по которому им удалось подделать документы и перечислить на свои счета денежные выплаты, которые были рассчитаны на оплату питания, стипендий, обмундирования детей-сирот и учащихся из малообеспеченных семей.