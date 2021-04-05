Школьное питание и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

С 15 апреля в Башкортостане запустят новую систему контроля за качеством школьного питания. Она будет многоуровневой и позволит каждому родителю контролировать, что ест его ребёнок через государственную информационную систему «Единая образовательная среда Республики Башкортостан». Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве. При этом количество обращений в систему «Инцидент менеджмент» с жалобами на еду снижается. Радий Хабиров поручил пропагандировать здоровую пищу.
Школьное питание в Башкортостане стало лучше. Этому есть несколько подтверждений. По данным Министерства торговли и услуг Башкортостана, в марте проверили 45 школ, нарушения обнаружили только в пяти. Кроме того, сокращается количество жалоб родителей: в 2019 году поступило в систему «Инцидент менеджмент» 753 обращения, в 2020-м – только 344. В республике с 15 апреля запускают новую систему ежедневного мониторинга качества организации питания в школах. Еще одно новшество – питание по так называемому «цветовому меню». Детей будут приучать к правильной еде и здоровому образу жизни.
Воспитывать детей можно и по примеру юного жителя Иглинского района, 11-летнего Матвея Анискина. Он переживает за экологию, и озвучил свое предложение президенту страны Владимиру Путину в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Школьник обратился к главе государства с просьбой поддержать его идею об участии всех школьников в акции по высадке деревьев «Сад памяти».
Башкортостан наращивает поставку вакцин от коронавируса. В республику уже поступило более 183,5 тысячи доз, привиты свыше 102 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер - министр здравоохранения региона Максим Забелин. Также на оперативном совещании обсудили весенний паводок, в зоне которого могут оказаться более 11 тысяч жилых домов. Но республика готова к прохождению большой воды и к любым ЧС.