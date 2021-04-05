Школьное питание и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

С 15 апреля в Башкортостане запустят новую систему контроля за качеством школьного питания. Она будет многоуровневой и позволит каждому родителю контролировать, что ест его ребёнок через государственную информационную систему «Единая образовательная среда Республики Башкортостан». Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве. При этом количество обращений в систему «Инцидент менеджмент» с жалобами на еду снижается. Радий Хабиров поручил пропагандировать здоровую пищу.

Школьное питание в Башкортостане стало лучше. Этому есть несколько подтверждений. По данным Министерства торговли и услуг Башкортостана, в марте проверили 45 школ, нарушения обнаружили только в пяти. Кроме того, сокращается количество жалоб родителей: в 2019 году поступило в систему «Инцидент менеджмент» 753 обращения, в 2020-м – только 344. В республике с 15 апреля запускают новую систему ежедневного мониторинга качества организации питания в школах. Еще одно новшество – питание по так называемому «цветовому меню». Детей будут приучать к правильной еде и здоровому образу жизни.

Каждый продукт обозначат определенным цветом. Зеленый цвет – это та продукция, которая может использоваться несколько раз употребляться школьниками в пищу. Желтый цвет – рекомендация использования один раз в день, красный цвет – рекомендации использовать не чаще, чем один раз в два дня. Это связано как раз с наполнением данной продукции по составам, белкам, жирам, углеводам. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

В марте пик обращений пришелся на начало месяца, постепенно их количество снижается. В топ-5 обращений по школьному питанию: «невкусно» – 21, «холодная еда» – 15, «маленькие порции» и «бесплатное питание» по 12 обращений. Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям

Нам есть куда двигаться. В целом этот месяц вы не зря отвели, не зря отработали. Мы все понимаем, у нас более 2 тысяч школ. Если бы во всех было достаточно мест для рассадки, а не было бы так, что мы детей в разное время кормим. И пищеблоки устаревшие, и мы находимся только в стадии модернизации. Поэтому там большой объем работы предстоит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Воспитывать детей можно и по примеру юного жителя Иглинского района, 11-летнего Матвея Анискина. Он переживает за экологию, и озвучил свое предложение президенту страны Владимиру Путину в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Школьник обратился к главе государства с просьбой поддержать его идею об участии всех школьников в акции по высадке деревьев «Сад памяти».