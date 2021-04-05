В Башкирии 19-летний парень украл у сироты 500 тысяч рублей

19-летнего жителя Белорецка обвинили в похищении денег у знакомого. Прокуратура передала уголовное дело в суд.

Фото №1 - В Башкирии 19-летний парень украл у сироты 500 тысяч рублей

В сентябре 2020 года парень узнал, что у его знакомого есть сумма, накопленная за счёт получения пенсии по случаю смерти родителей. Тогда он решил обманным путём получить эти деньги. Парень рассказал товарищу, что решил открыть бизнес и попросил у знакомого в долг более 500 тысяч рублей.

Однако никаким предпринимательством парень заниматься не планировал – он просто потратил деньги на личные нужды и возвращать одолженные средства не собирался.

Свою вину горожанин полностью признал.

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