В Башкирии 19-летний парень украл у сироты 500 тысяч рублей

19-летнего жителя Белорецка обвинили в похищении денег у знакомого. Прокуратура передала уголовное дело в суд.
В сентябре 2020 года парень узнал, что у его знакомого есть сумма, накопленная за счёт получения пенсии по случаю смерти родителей. Тогда он решил обманным путём получить эти деньги. Парень рассказал товарищу, что решил открыть бизнес и попросил у знакомого в долг более 500 тысяч рублей.
Однако никаким предпринимательством парень заниматься не планировал – он просто потратил деньги на личные нужды и возвращать одолженные средства не собирался.
Свою вину горожанин полностью признал.