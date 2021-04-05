В Башкирии санитарка украла у погибшей пациентки деньги

Суд в Кумертау признал виновной санитарку городской больницы. Женщина похитила деньги с карты погибшей пациентки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В медучреждение доставили пенсионерку в тяжёлом состоянии. Из палаты её сразу перевели в реанимацию, где она в течение нескольких часов скончалась. Санитарка пришла в палату к пациентке прибраться и собрать вещи женщины. Она наткнулась на телефон пенсионерки, сумку и банковскую карту.

Уже в камере хранения вместо того, чтобы сложить все вещи бокс, она попробовала перевести через мобильное приложение 1000 рублей на свой счёт – и у неё получилось. После этого санитарка выписала реквизиты карты, чтобы после уже дома оплатить чужой картой покупку в онлайн-магазине. Женщина купила золотое кольцо стоимостью в 13 780 рублей.

Подозрительные махинации с деньгами заметил сын погибшей пациентки, так как при жизни помогал матери оплачивать счета. Мужчина сразу направился в полицию, которая и провела расследование.

Обвиняемая извинилась перед сыном погибшей пациентки и полностью возместила ущерб. Мужчина простил санитарку и попросил суд не наказывать её строго.