«Я тебя зарежу ножом»: житель Башкирии угрожал медику убийством

49-летний житель Кумертау угрожал медику скорой помощи убийством. Суд признал мужчину виновным по статье «угроза убийством».

15 декабря 2020 года фельдшер прибыла на вызов к женщине с высоким артериальным давлением. Однако оказание помощи стало невозможным из-за пьяного агрессивного мужчины в квартире. Сначала он обвинил медика в том, что скорая ехала слишком долго, а потом и вовсе начал угрожать убийством.

Мужчина обещал зарезать медика, принести пистолет и застрелить. А потом принёс из кухни чайник и, держа над головой врача, пообещал ошпарить до смерти. Фельдшер испугалась за свою жизнь и испытала сильнейший стресс, так как мужчина был сильнее её и перегородил женщине пути к отступлению.

Смягчающими обстоятельствами в суде стало чистосердечное раскаяние в содеянном и инвалидность. А отягчающим – рецидив преступления.