Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Владимир Путин подписал закон, согласно которому за оскорбление ветеранов ВОВ и реабилитацию нацизма можно получить наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Фото №1 - Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Закон вносит изменения в ст. 354 прим.1 УК РФ. Согласно нововведениям, нарушителям за распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах ВОВ могут грозить следующие наказания:

— штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет;

— принудительные работы до трех лет;

— лишение свободы на три года.

Если правонарушение будет совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ, либо с использованием служебного положения, то наказание ужесточается:

— штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет;

— продолжительность принудительных работ — до пяти лет;

— максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.

Также виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн. За эти преступления виновному могут грозить:

— штраф до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет;

— обязательные работы на срок до 360 часов;

— исправительные работы на срок до года;

— принудительные работы на срок до трех лет

— лишение свободы на срок до трех лет.

При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:

— максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей;

— максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

Фото: РИА Новости.

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