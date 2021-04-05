Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн. За эти преступления виновному могут грозить: