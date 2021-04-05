В Башкирии появятся модульные придорожные кафе

Андрей Назаров призвал чиновников не "витать в облаках". потребовал от чиновников в недельный срок предоставить ему проекты модульных придорожных кафе с полными расчетами их стоимости. Поводом для критики послужило предложение, озвученное Министерством торговли и услуг региона, – построить кемпинги из быстровозводимых конструкций, где квадратный метр обойдется республике в 100 тысяч рублей.
Цена должна быть как минимум в два раза ниже, заключил премьер-министр правительства региона. Объекты должны быть готовы к проведению Всемирной Фольклориады, которая пройдет в Башкирии с 3 по 10 июля.
Рассматривается три типовых проекта придорожных кемпингов. Кафе площадью 100 и 200 квадратных метров, а также гостиница с общепитом на 500 квадратов. Уже заявлены 40 инвестпроектов на общую сумму более 5 млрд рублей.