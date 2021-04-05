В Башкирии показали, как очищают пчелиный воск от антибиотиков

Не только изобрели, но и успешно внедрили. В Башкортостане впервые в России наладили производство вощины без антибиотиков. Технологию очистки пчелиного воска от вредных примесей разработали ученые Академии наук республики совместно с региональным Минсельхозом и Ассоциацией пчеловодов. Реализовал проект предприниматель из Аскинского района.
Темно-желтая, даже ближе к коричневой. Это привычный для пчеловодов цвет вощины. Ее используют как основу для постройки пчелиных сот. А это тот же самый продукт, но прошедший специальную обработку.
Очищенная вощина по размерам и структуре такая же, как и обычная. Отличается внешне только цветом – намного светлее. Но главное ее преимущество не в этом, а в отсутствии антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов.
А это реактор, где и происходит основной процесс. Обычный воск, собранный у пчеловодов, очищается за счет использования активного кислорода. Установку изготовили специально по заданию разработчиков новой для России технологии.
Уже здесь расплавленный воск приобретает вид конечной продукции. Шайбаковы производством вощины занимаются более десяти лет. А последние два года участвуют в реализации новой технологии по очищению пчелиного воска, которую разработали ученые Академии наук республики. Именно они задались вопросом: откуда в башкирском меде столько загрязняющих веществ?
Воск имеет свойство накапливать вредные вещества. Используемые годами препараты от болезней пчел откладывались в вощине и влияли на качество меда. Наличие вредных для организма примесей затормозило экспорт башкирского меда за границу. В связи с ужесточением требований к пищевым продуктам на содержание антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов в странах ЕС, США, Канады, Японии и Китая пришлось резко снизить поставки продукции.
Проведенные анализы в Германии и в сертифицированной лаборатории Санкт-Петербурга показали высокую степень очистки воска от вредных примесей. Теперь дело за пчеловодами. Пора полностью отказаться от антибиотиков и перейти на более щадящие препараты, как это уже сделали в большинстве зарубежных стран.