В Башкирии показали, как очищают пчелиный воск от антибиотиков

Не только изобрели, но и успешно внедрили. В Башкортостане впервые в России наладили производство вощины без антибиотиков. Технологию очистки пчелиного воска от вредных примесей разработали ученые Академии наук республики совместно с региональным Минсельхозом и Ассоциацией пчеловодов. Реализовал проект предприниматель из Аскинского района.

Темно-желтая, даже ближе к коричневой. Это привычный для пчеловодов цвет вощины. Ее используют как основу для постройки пчелиных сот. А это тот же самый продукт, но прошедший специальную обработку.

Очищенная вощина по размерам и структуре такая же, как и обычная. Отличается внешне только цветом – намного светлее. Но главное ее преимущество не в этом, а в отсутствии антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов.

А это реактор, где и происходит основной процесс. Обычный воск, собранный у пчеловодов, очищается за счет использования активного кислорода. Установку изготовили специально по заданию разработчиков новой для России технологии.

Далее мы остужаем, привозим сюда, закладываем в стерилизатор. Уже здесь производим стерилизацию воска и выпаривание воды, и выпускаем на линию. Марат Шайбаков

Уже здесь расплавленный воск приобретает вид конечной продукции. Шайбаковы производством вощины занимаются более десяти лет. А последние два года участвуют в реализации новой технологии по очищению пчелиного воска, которую разработали ученые Академии наук республики. Именно они задались вопросом: откуда в башкирском меде столько загрязняющих веществ?

Оказалось, что воск или вощина, как говорят пчеловоды, которые используют для обустройства улей, бывает загрязнен именно этими загрязнителями. Потому что способов очистки вощины не было разработано до нас. Обычно стерилизовали термически, переплавляли уже отработанный воск, снова раскатывали такие пластины. Райхана Кунакова, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан

Воск имеет свойство накапливать вредные вещества. Используемые годами препараты от болезней пчел откладывались в вощине и влияли на качество меда. Наличие вредных для организма примесей затормозило экспорт башкирского меда за границу. В связи с ужесточением требований к пищевым продуктам на содержание антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов в странах ЕС, США, Канады, Японии и Китая пришлось резко снизить поставки продукции.

По крайне мере, мы будем проходить на запад с этим медом. Сейчас мы, например, ведем переговоры с Китаем, Арабскими эмиратами. Но ведь нам надо именно чистый мед. Ришат Галеев, президент Ассоциации переработчиков мёда Республики Башкортостан