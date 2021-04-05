В Уфе изменился режим работы бесплатного социального такси

Бесплатное социальное такси сменило время работы. Проект в Уфе запустил популярный агрегатор. Поддержка оказывается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, которые во время войны были несовершеннолетними, а также обладателям отличительного знака «Жителю блокадного Ленинграда».

 Вызвать бесплатное такси они могут по специальному номеру с 9:00 до 18:00. Сделать это могут только те, кто есть в специальной базе.

Они могут воспользоваться этой услугой до четырех раз в месяц бесплатно. У нас есть база, мы смотрим, чтобы они относились к этой категории.

Юлия Романова, начальник отдела Республиканского центра социального обслуживания населения Республики Башкортостан

Так, сервисом с прошлого года пользуется Людмила Солдатова. Пенсионерка была ещё ребёнком, когда началась война. Папа тогда работал на заводе и ушёл на фронт добровольцем. Маме приходилось содержать троих детей.

Фото №1 - В Уфе изменился режим работы бесплатного социального такси

42-й год, маме было 30 лет, ей давали 70. Она была без зубов. Брату был годик, она везла нас на саночках, а старшая сестра уже не могла идти. Её женщина за буханку хлеба несла на себе.

Людмила Солдатова, жительница блокадного Ленинграда
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