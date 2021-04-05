В Уфе изменился режим работы бесплатного социального такси

Бесплатное социальное такси сменило время работы. Проект в Уфе запустил популярный агрегатор. Поддержка оказывается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, которые во время войны были несовершеннолетними, а также обладателям отличительного знака «Жителю блокадного Ленинграда».
Вызвать бесплатное такси они могут по специальному номеру с 9:00 до 18:00. Сделать это могут только те, кто есть в специальной базе.
Так, сервисом с прошлого года пользуется Людмила Солдатова. Пенсионерка была ещё ребёнком, когда началась война. Папа тогда работал на заводе и ушёл на фронт добровольцем. Маме приходилось содержать троих детей.