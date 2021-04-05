В Уфе изменился режим работы бесплатного социального такси

42-й год, маме было 30 лет, ей давали 70. Она была без зубов. Брату был годик, она везла нас на саночках, а старшая сестра уже не могла идти. Её женщина за буханку хлеба несла на себе.

Людмила Солдатова, жительница блокадного Ленинграда