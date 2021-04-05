«К светофору не подойти»: жители Уфы жалуются на проблемный перекресток

Жители поселка 8 Марта просят благоустроить перекресток. Они хотят добиться переноса светофора, нанести зебру, а также проложить тротуар. Участок люди называют опасным, в этом году здесь уже произошла трагедия.
Трагедия в семье Любови Чучевой произошла в январе этого года. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые женщина предоставила нашему телеканалу, видно, как мужчину на скорости сбивает машина. Он погиб на месте. Сейчас в трагедии разбираются правоохранительные органы. Любовь уверена: перекресток является опасным.
Любовь говорит, что к светофору дядя не смог подойти из-за сугроба на обочине. А тротуара с правой стороны дороги нет. Сейчас на обочине вместо снежной преграды – грязевая. Некоторые люди идут по краю проезжей части.
Алексеевское шоссе – одно из самых оживленных в поселке 8 Марта. Правда, знак ограничения скорости 40 км/ч установлен не на въезде в населенный пункт, а внутри него. Как раз после злополучного перекрестка.
Просят жители обезопасить и другие дороги в поселке. К примеру, по Аграрной некоторые автолюбители любят прокатиться с ветерком.
В администрации Ленинского района Уфы пояснили: жители должны провести сход и предоставить протокол о согласии на установку лежачих полицейских. А Алексеевское шоссе включено в этом году в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его ждет капитальный ремонт. Правда, тротуары не предусмотрены.
В администрации района также отметили, что уже подали заявку на установку дополнительных дорожных знаков. Жители надеются, что эти работы не затянутся. Как и на то, что на Алексеевском шоссе больше не произойдет трагедий.