«К светофору не подойти»: жители Уфы жалуются на проблемный перекресток

Жители поселка 8 Марта просят благоустроить перекресток. Они хотят добиться переноса светофора, нанести зебру, а также проложить тротуар. Участок люди называют опасным, в этом году здесь уже произошла трагедия.

Трагедия в семье Любови Чучевой произошла в январе этого года. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые женщина предоставила нашему телеканалу, видно, как мужчину на скорости сбивает машина. Он погиб на месте. Сейчас в трагедии разбираются правоохранительные органы. Любовь уверена: перекресток является опасным.

Стоял, ждал. Машины пропускал со всех сторон. Со стороны города неслась машина и сбила его. Проблема со светофором – он установлен не в том месте. Мы хотим, чтобы его переставили, чтобы он был автоматическим. Также хотим, чтобы установили камеру фиксации скорости. Любовь Чучева, жительница п. 8 Марта

Любовь говорит, что к светофору дядя не смог подойти из-за сугроба на обочине. А тротуара с правой стороны дороги нет. Сейчас на обочине вместо снежной преграды – грязевая. Некоторые люди идут по краю проезжей части.

Алексеевское шоссе – одно из самых оживленных в поселке 8 Марта. Правда, знак ограничения скорости 40 км/ч установлен не на въезде в населенный пункт, а внутри него. Как раз после злополучного перекрестка.

К светофору не подойти, дети переходят дорогу в другом месте. Денис Аркадьев, житель п. 8 Марта

Просят жители обезопасить и другие дороги в поселке. К примеру, по Аграрной некоторые автолюбители любят прокатиться с ветерком.

Нам по этой улице необходимо хотя бы два "полицейских" положить, чтобы машины не неслись на большой скорости. Валентина Горбулина, жительница п. 8 Марта

В администрации Ленинского района Уфы пояснили: жители должны провести сход и предоставить протокол о согласии на установку лежачих полицейских. А Алексеевское шоссе включено в этом году в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его ждет капитальный ремонт. Правда, тротуары не предусмотрены.

Тротуары будем рассматривать отдельно. В ближайшие дни с соответствующими службами будет проведено выездное совещание. Ильвир Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Уфы